ВІЙНА В Україні В Генштабі ЗСУ вже тривають обговорення можливості зниження мобілізаційного віку

2026-08-25 16:21

В Генштабі ЗСУ тривають обговорення можливості зниження мобілізаційного віку в Україні до 50-55 років. Про це сказав народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі УП.

"У Генеральному штабі обговорюють можливість зміни підходів до мобілізації з урахуванням віку, зокрема обмеження призову громадян старше 50 або 55 років, окрім військовозобов'язаних, які мають дефіцитні або критично необхідні для війська спеціальності", – розповів він.

Костенко наголосив підкреслив, що остаточного рішення немає – триває обговорення можливих варіантів. При цьому для зниження мобілізаційного віку не обов'язково вносити зміни до законодавства – "достатньо відповідного управлінського рішення".

Секретар оборонного комітету вважає такий підхід правильним, але повторив, що остаточного рішення немає.

"Щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років – наразі це питання не розглядається. Реалізувати таке рішення без внесення змін до законодавства неможливо", – додав Костенко.

Як відомо, наразі мобілізаційний вік в Україні – від 25 до 60 років.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський очікує "більш людяної" мобілізації в Україні. За його словами, нове керівництво Міноборони має надати "реальні пропозиції".