ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-10-23 14:37

Протягом минулої доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій росіян. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні 23 жовтня.



Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, артилерійський засіб та два пункти управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного.



На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве та Дерилове.



На Слов’янському напрямку захисники відбили вісім штурмів російських військ поблизу Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 11 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та Щербинівка.



На Покровському напрямку відбулося 50 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного.



На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб росіян прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів поблизу Малинівки.



На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. На Придніпровському напрямку росіяни здійснили три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.