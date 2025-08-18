ВІЙНА В Україні Підрозділи ЗСУ прорвали укріплення ворога та закріпились одразу у декількох локаціях фронту

2025-08-18 16:44

Стабілізаційні дії у напрямку Добропілля Донецької області тривають. В української армії є нові успіхи, повідомив Генштаб ЗСУ.

"Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується… Минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях", – йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу було взято у полон сім російських військовослужбовців.

Загалом зв минулий тиждень противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 17 серпня, вони становлять: безповоротні – 984 особи; санітарні – 355 осіб; полон – 37 осіб.

За вказаний період знищено та пошкоджено 11 танків російських окупантів, 8 бронемашин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.

За добу на фронті відбулося 180 боєзіткнень, ворожа армія втратила майже 1000 військових вбитими і пораненими.