ВОЙНА В Украине ФОПы снова могут платить налоги через Дию - Минцифры

2022-03-21 21:00

 

Услуга была временно недоступна в связи с началом войны Российской Федерации против Украины.

ФОПы снова могут платить налоги в государственном приложении услуг Дия. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"ФОП могут уплатить налоги в Дие. Услуга снова доступна в приложении", - сказано в сообщении.

Как известно, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить украинцев.

"Совместно с Государственной налоговой службой удалось восстановить работу комплекса реестров, касающиеся налоговых услуг. Теперь ФОПы 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги за несколько кликов в приложении Дия", - добавили в ведомстве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине стартует налоговая реформа, включающая в том числе и отмену всех проверок для всех бизнесов.

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