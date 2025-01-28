ВОЙНА В Украине Направлення на ВЛК в електронному вигляді тепер можна отримати через застосунок Резерв+

2025-01-28 16:38

Кабінет міністрів запровадив можливість згенерувати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати його через застосунок Резерв+. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм.

"Продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо "зелене світло" електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+", - написав він.

За словами Шмигаля, передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

"Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК", - додав він.