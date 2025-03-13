ВОЙНА В Украине Не обновившим данные в ТЦК дали возможность заплатить только 50% штрафа и сделать это через Резерв+

2025-03-13 16:43

Парламент внес изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно мобилизации. Теперь 6 миллионов военнообязанных, которые до сих пор не уточнили свои данные, смогут сделать это и заплатить штраф через Резерв+. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что также ко второму чтению текст законопроекта дополнен нормой, согласно которой от административной ответственности освобождаются люди, которые добровольно вступили на военную службу.

Согласно пояснительной записке, в течение 2024 года более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные. Они должны были сделать это через Резерв+, ЦНАП или в ТЦК.

Неуточнение персональных данных является административным правонарушением, за которое предусмотрено административное взыскание - штраф в размере от 17 000 гривен до 25 500 гривен.

Ключевая проблема, которую предлагается решить - предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального, установленного соответствующей статьей КУпАП размера.

Изменения предоставят возможность гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 гривен) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через Резерв+.