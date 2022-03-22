ВОЙНА В Украине фото Как войска Путина минируют Украину: саперы показали карту

2022-03-22 18:30

С началом вторжения российских войск на территорию Украины специалистам Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions приходится вести подсчет территорий, на которых имеются взрывоопасные предметы. Отмечается, что после войны бремя разминирования ляжет на плечи украинцев.

Об этом говорится на странице ОО "Ассоциация саперов Украины".

Согласно информации, все данные обрабатываются на основе открытых источников информации с помощью специального геоинформационного программного обеспечения.

"По состоянию на 21 марта 2022 года нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, что составляет не менее 82 525 км2" , - говорится в сообщении.

Предсказуемо, что наиболее опасными территориями являются те области, где ведутся активные боевые действия – север, северо-восток, восток и юг страны.

Следует добавить, что это только предварительные подсчеты и специалисты продолжают свою работу, данные уточняются.