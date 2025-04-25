Политика Эммануэль Макрон напомнил миру о постоянном вранье российского диктатора

2025-04-25 12:29

Бункерный диктатор рф должен согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня в Украине и перестать лгать. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на Мадагаскар, передаетУкрінформ.

"Единственное, что нужно сделать, и что я повторил президенту Трампу, с которым говорил два дня назад ночью, – чтобы путин наконец перестал лгать", – заявил Макрон.

Он напомнил, что российская сторона во время переговоров с США и другими странами утверждает, что хочет мира, но продолжает бомбить Украину и убивать людей.

"Так что мы ждем только одного ответа. Если путин скажет "да", оружие замолкнет. А если россия скажет, что не готова к прекращению огня, то тогда она лгала американскому президенту и всем остальным, когда говорила, что хочет мира", – сказал Макрон.

Французский лидер напомнил, что агрессором является россия, а Украина – жертва агрессии, поэтому "раздражение американцев должно быть направлено только на раштистов.

"Первый ответ, который является началом всего, – это безоговорочное прекращение огня. Все остальные вопросы подлежат мирным переговорам, которые должны состояться потом, и они будут учитывать военные позиции, территориальные вопросы и вопросы безопасности", – отметил Макрон и подчеркнул, что позиция Франции по территориальной целостности Украины и уважению международного права остается неизменной.