ВОЙНА В Украине Макрон поддержал идею развертывания иностранных войск в Украине для стабилизации ситуации

2025-05-16 16:44

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в поддержку идеи развертывания иностранных войск в Украине, а также оценил количество, о котором может идти речь. Об этом политик заявил в интервью Le Parisien.

По его словам, развертывание в Украине иностранных войск необходимо для стабилизации ситуации после прекращения боевых действий с рф.

"Необходимо понимать, что авторитет не зависит от количества. Сегодня самая большая армия в Европе - это армия Украины, в которой мобилизовано миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное - это наличие войск в Украине", - сказал Макрон.

Интересно, что именно французскую армию эксперты считают сейчас одной из наиболее подготовленных и сильных в Европе.

Отвечая на вопрос о количестве иностранных военных, которые могут быть развернуты в Украине в будущем, президент Франции ответил: "Это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч".

"Речь не о количестве. Речь о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта. Прежде всего, мы там, чтобы продемонстрировать солидарность", - отметил Макрон.