ВОЙНА В Украине На Сумщине освобождают громады от оккупантов - ОВА

2022-03-26 12:00

Скоро можно будет говорить об освобождении некоторых громад региона от захватчиков, сообищили в ОВА.

В Сумской области идут тяжелые бои с российскими оккупантами для освобождения захваченных территорий, заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Идут бои. Идут ожесточенные бои. Но это победные бои, и я уверен, что очень скоро мы сможем сказать, что мы освободили некоторые громады Сумской области", - сказал Живицкий.

Он уточнил, что бои продолжаются в Сумском, Ахтырском и Конотопском районах.

"Продолжаются бои в Тростянецкой громаде, в Ахтырском районе несколько населенных пунктов. Продолжаются, к сожалению, обстрелы пригородов г. Сумы. Сегодня днем (в пятницу) была осуществлена бомбардировка г. Ахтырка. Опять большой взрыв, опять бомба, опять большие разрушения. Ахтырка… является каким-то объектом особенного сверхвнимания врага ", - отметил Живицкий.

Он обратился к руководителям громад и другим представителям местных органов власти с требованием быть предельно осторожными и аккуратными с той информацией, которую они сообщают публично.

"Это очень важный момент. Очень важный нюанс, которым нам нельзя сегодня ни в коем случае навредить тем действиям и той работе, которую ведут и Вооруженные силы, и Территориальная оборона, и спецслужбы наши… Не сообщайте информацию, которая не проверена и не согласована с областной военной администрацией", - подчеркнул Живицкий.

Глава ОВА добавил, что публикация непроверенной информации будет квалифицироваться как наличие у политиков "желания навредить ведению военных действий и проведению различного рода мероприятий, направленных на освобождение временно оккупированных территорий".