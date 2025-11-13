ВІЙНА В Україні На Сумщині розкрито схему розкрадання більше 15 млн, виділених на закупівлю дронів для ЗСУ

2025-11-13 12:29

На Сумщині вісьмом особам повідомили про підозру у привласненні понад 15,6 млн грн, виділених на закупівлю квадрокоптерів для Збройних Сил України, інформує Офіс генпрокурора.

Так, у червні 2023 року військовослужбовець об’єднав довкола себе посадовців кількох громад і підконтрольних ФОП-ів, щоб реалізувати схему.

Вони підробляли документи від імені військової частини, зокрема - договори, накладні та листи-запити нібито для закупівлі квадрокоптерів. На підставі цих "документів" з рахунків чотирьох громад було перераховано понад 15,6 млн грн.

Фактичної поставки техніки не відбулося. Гроші привласнили та легалізували через фінансові операції.

Залежно від скоєного учасникам групи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 366 та ч. 3, 4 ст. 358 КК України. Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

subscriber subscriber

Еще по теме

Рашисти атакували ударними дронами критичну інфраструктуру Одеської області

2025-11-11 11:31

Німеччина на 900 млн євро закупить дрони для забезпечення власної бригади в Литві

2025-11-07 13:30

Рашисти навмисно запускають дрони, щоб заважати відновлювальним роботам на об'єктах енергетики

2025-10-25 11:33

Військовим Британії дозволять збивати дрони, які наближаються до військових баз країни

2025-10-25 08:28

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Володимир Зеленський ввів санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана

2025-11-13 14:46

На Сумщині розкрито схему розкрадання більше 15 млн, виділених на закупівлю дронів для ЗСУ

2025-11-13 12:29

Викрито масштабну схему перепродажу спеціального дизельного пального, призначеного для ЗСУ

2025-11-13 10:31

Ситуація в енергетиці: сьогодні в Україні діють графіки погодинних відключень

2025-11-12 16:47
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Володимир Зеленський ввів санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана 2025-11-13 14:46
На Сумщині розкрито схему розкрадання більше 15 млн, виділених на закупівлю дронів для ЗСУ 2025-11-13 12:29
Викрито масштабну схему перепродажу спеціального дизельного пального, призначеного для ЗСУ 2025-11-13 10:31
Ситуація в енергетиці: сьогодні в Україні діють графіки погодинних відключень 2025-11-12 16:47