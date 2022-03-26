ВОЙНА В Украине фото Из-за провала "спецоперации" в Украине в РФ уволили еще одного генерала

2022-03-26 12:30

 

Безработным остался командующий танковой армией Сергей Кисиль.

В РФ продолжают увольнять генералов, проваливших "спецоперацию" в Украине.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

"В связи с провалом операции и неспособностью достичь поставленных целей, привлечения к боевым действиям в Украине военнослужащих срочной службы, а также наличие огромных потерь среди личного состава, было снято с должности командующего 1 танковой армией (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенант Кисиль Сергей Александрович", — сообщил Цымбалюк.

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