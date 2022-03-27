Детали Дождь, снег и штормовой ветер: украинцев "порадовали" новым прогнозом

2022-03-27 09:30

 

В воскресенье, 27 марта, синоптики предупреждают, что в Украине будет очень холодная погода, где максимальная температура воздуха в большинстве регионов страны будет 0...+4 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Более теплая погода будет только в западных и южных областях – это +3…+9 градусов тепла.

Кроме того, будет сильный ветер, а дождь с мокрым снегом будет на востоке страны и в Сумской, Черниговской и Киевской области. Там сосредоточены войска оккупантов. В других частях Украины – осадков не ожидается.

В Киеве в воскресенье будет также холодно, ночью 0...-2 градуса мороза, а днем - до +5 градусов тепла. Также ожидается сильный ветер, местами небольшой дождь, мокрый снег ночью и утром.

По словам Диденко, потеплеет уже в понедельник, 29 марта.

Напомним, первый месяц весны, хоть и совсем незаметно, но уже проходит. На смену марту придет апрель, который порадует некоторые регионы почти летней погодой.

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Детали

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документ Власники об’єктів нерухомого майна у центрі Дніпра повідомляють про факти рейдерства 2022-03-25 20:05
В Украине разрешили регистрацию ввезенного автомобиля: как это сделать 2022-03-19 16:00
"Наша Ціль - забезпечити захисників, медиків та допомогти постраждалим громадянам" - Юліан Побурко 2022-03-18 21:01