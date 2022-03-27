Лепс, Тимати, Газманов, Билан: Минкульт вводит санкции против 47 пропутинских артистов

Список еще будет расширяться.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что ведомство вводит санкции против российских артистов, которые поддерживают путинский режим. Отмечается, что в этот список попали 47 артистов, но он еще будет расширяться.
На данный момент это предложение уже поддержал Кабинет министров. Теперь очередь за СНБО и президентов Владимиром Зеленским - они должны согласовать санкции.
В "черный список" попали:
Также в этом перечне оказались политики, пропагандисты Кремля и два юридических лица - владельцы спутникового телеканала "Союз".
"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем". Работаем", - добавил Ткаченко.