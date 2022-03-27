ВОЙНА В Украине Лепс, Тимати, Газманов, Билан: Минкульт вводит санкции против 47 пропутинских артистов

2022-03-27 16:30

 

Список еще будет расширяться.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что ведомство вводит санкции против российских артистов, которые поддерживают путинский режим. Отмечается, что в этот список попали 47 артистов, но он еще будет расширяться.

На данный момент это предложение уже поддержал Кабинет министров. Теперь очередь за СНБО и президентов Владимиром Зеленским - они должны согласовать санкции.

В "черный список" попали:

  • музыканты – Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимати.
  • актеры и режиссеры – Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров.

Также в этом перечне оказались политики, пропагандисты Кремля и два юридических лица - владельцы спутникового телеканала "Союз".

"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем". Работаем", - добавил Ткаченко.

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