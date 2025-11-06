Політика Володимир Зеленський підписав кілька нових санкційних рішень проти російських компаній в Арктиці

2025-11-06 14:46

Президент Володимир Зеленський підписав кілька нових санкційних рішень, які, зокрема, включають синхронізацію економічних обмежень з європейськими, а також нові - проти російських компаній в Арктиці. Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 6 листопада.

"Підписав кілька нових санкційних рішень. Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Працюємо також і для поширення санкцій Євросоюзу в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС. Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно-, - зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що застосовує й наші нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці.

"Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив український лідер.

Зеленський також доручив готувати нові рішення РНБО за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів.

"Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти премʼєр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь", - зазначив проезидент.

Український лідер наголосив, що Росія повинна закінчити війну, яку вона сама почала й затягує, і потрібні конкретні кроки щодо цього та змістовна дипломатія.

