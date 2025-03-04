ВОЙНА В Украине С марта Минкульт прекращает содействие для выезда деятелям культуры и медийщикам за пределы Украины

2025-03-04 11:30

Министерство культуры и стратегических коммуникаций с 3 марта приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины для выезда деятелям культуры и медийщикам за пределы Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что правила выезда деятелей культуры и медийщиков за границу во время военного положения должны быть изменены для предотвращения злоупотреблений. Из-за лазеек в законодательстве возникли многочисленные случаи, когда мужчины призывного возраста, получившие разрешение ГПСУ для временного выезда за границу по письму содействия от Минкульта, не вернулись в Украину в установленные сроки.

"Для достижения правовой определенности в этом вопросе министерство еще в конце 2022 года инициировало изменения, которые минимизировали бы использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения. Однако на сегодняшний день этот вопрос остается неурегулированным", - говорится в заявлении.

Разработан проект изменений в правительственное постановление, которое находится на этапе межведомственного согласования. Изменения должны урегулировать вопросы требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.

"В этой связи с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы", - отметили в Минкульте.