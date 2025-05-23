Политика Украина предложила Евросоюзу радикально усилить санкционное давление на рашистов

2025-05-23 16:44

Украина предлагает Евросоюзу принять новые масштабные меры для максимальной изоляции россии. Соответствующие предложения будут представлены ЕС уже на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на некий неопубликованный документ.

По данным издания, в документе Киев призывает ЕС принять более радикальные меры для изоляции москвы - в частности, разрешить конфискацию активов подсанкционных лиц с передачей их Украине, а также ввести санкции против отдельных покупателей российской нефти. Это может включать даже вторичные санкции - например, в отношении компаний из Индии или Китая, которые импортируют российскую нефть.

Киев также настаивает на изменении механизма принятия санкций в рамках ЕС - вместо единогласного голосования предлагается внедрить систему принятия решений большинством голосов, чтобы отдельные страны не могли блокировать санкционные инициативы.

Агентство напоминает, что документ готовится на фоне снижения давления на россию со стороны США. Напомним, 19 мая Трамп провел телефонные разговоры с путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого американский лидер не объявил санкции против рф, как ожидалось, а вместо этого заявил, что россия и Украина должны немедленно начать переговоры о прекращении огня и завершении войны.