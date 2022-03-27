Политика В МИД ответили на заявления "ЛНР" о "референдуме"

2022-03-27 17:00

В украинском МИДе говорят, что на пседореферендум Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который "ускорит ее падение в пропасть глобальной изоляции".

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главаря так называемого "ЛНР" Леонида Пасечника о проведении "референдума" за вхождение территорий в состав России. В ведомстве заявили, что ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины, подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.

"РФ не оставляет попыток взорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства", - заявил он.

Николенко подчеркнул, что Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который "ускорит его падение в пропасти глобальной изоляции".

Напомним, ранее Пасечник заявил, что "референдум о вхождении Донбасса в состав России" может пройти на оккупированной территории Луганской области в ближайшее время.