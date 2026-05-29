Політика Прем'єр Канади назвав плани провести референдум щодо відділення Альберти "дуже небезпечним блефом"

2026-05-29 08:26

Рішення провінції Альберти провести опитування щодо референдуму про відокремлення від Канади може запустити сценарій хаосу, що відбувся при Brexit. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні, повідомляє Politico.

"Люди кажуть, що це початок переговорного процесу, але для декого це початок реального відокремлення", - сказав політик.

Прем'єр Каанади підкреслив, що це "дуже небезпечний блеф", та вказав на хаос, що виник після голосування у Великій Британії за вихід з Європейського Союзу десять років тому.

"Я на власні очі бачив, що сталося у Великій Британії, коли панувала думка: "Голосуйте за це, це буде м’яко, а потім ми будемо вести переговори". Через 10 років вони все ще намагаються скасувати те, за що, на думку людей, вони не голосували, але що вони в підсумку отримали", - заявив Карні.

На думку канадського прем'єра, питання референдуму підриває стабільність, якої прагнуть потенційні інвестори.

"Чи є це демократичною волею жителів Альберти? Чи голосували вони за це на останніх провінційних виборах? Ні, не голосували. Цього не було в бюлетені, не було в мандатах чи програмах керівної партії… Це те, що є", - заявив Карні.