Спорт Вирт: Отец Тимощука проживает в Луцке и записался в терроборону

2022-03-27 19:00

Тренер Вереса высказался о бывшем игроке сборной Украины, работающем в России.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжает работать в санкт-петербургском Зените и отмалчивается по поводу российского военного вторжения в Украину.

"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок.

Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране.

Я знаю, что отец его полностью держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в терроборону. Я думаю, что он все знает", - приводит слова Вирта сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, ранее Анатолия Тимощука лишили всех государственных наград и футбольных титулов в Украине.