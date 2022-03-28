ВОЙНА В Украине РФ применяет в Украине кассетные боеприпасы: Венедиктова назвала регионы, которые уже пострадали

2022-03-28 20:30

Страна-агрессор Россия применила запрещенные кассетные боеприпасы в Одесской и Херсонской областях. Украина собрала необходимые доказательства, чтобы впоследствии доказать в суде, что в этих областях оккупанты используют запретное оружие.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она пояснила, что веских доказательств использования таких боеприпасов в других областях Украины пока нет.

"Я бы еще пока не говорила (об использовании кассетных боеприпасов в Киеве, – ред.), пока у нас нет конкретных доказательств. Но, что касается других регионов, у нас есть доказательства в Одесской области, Херсонской области, где применяются непосредственно кассетные боеприпасы", – сказала Венедиктова.

Она отметила, что Офис генерального прокурора мониторит СМИ и видит информацию о применении агрессором в Украине и "другого запрещенного оружия".

"Но, опять-таки, моя история – когда я имею конкретную доказательную базу, когда я имею, после применения (запрещенного вооружения, – ред.), обломки чего-то или экспертизу почвы и так далее. Когда я четко понимаю, что я с этим приду в суд", – сказала генпрокурор.

Также она добавила, что следователи ОГП работают с информацией о применении запрещенного оружия в Киеве.

Кассетные боеприпасы (также кассетные бомбы) – это очень опасное оружие, использование которого запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, действующей с 2010 года.

Кассетные боеприпасы представляют собой контейнер, внутри которого содержатся до 100 боевых элементов, которые разбрасываются с высоты, покрывая значительную площадь. Таким образом врагу удается максимизировать урон, нанесенный противнику.