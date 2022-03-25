Политика Семьям погибших военнослужащих и добровольцев будут платить пенсию - закон уже принят

2022-03-25 20:34

Верховная Рада приняла законопроект № 6417 Об урегулировании вопросов, связанных с пенсионным обеспечением членов семей бывших военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших при участии в АТО/ООС. Об этом сообщила в Telegram глава СН Елена Шуляк.

Согласно закону, пенсия по возрасту назначается после достижения лицами 60, 63 и 65 лет при наличии страхового стажа.

Кроме того, члены семей погибших участников АТО/ООС, а также родители и супруга, достигшие возраста 60, 63 или 65 лет, при отсутствии необходимого страхового стажа могут не иметь права на назначение пенсии в случае потери кормильца. То есть, они лишены как права на назначение пенсии по возрасту, так и права на пенсию в случае потери кормильца. Кроме того, в связи с гибелью сына/дочери, мужа/жены при участии в АТО/ООС такие члены семьи не будут иметь возможность получать помощь от детей, мужа/жены даже, когда станут нетрудоспособными.

Законопроект № 6417 предусматривает размер пенсии в случае потери кормильца, назначаемой родителям, жене/мужу, нетрудоспособному члену семьи в таких размерах:

если пенсия назначается родителям (одному из родителей), жене (мужу) или право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи погибшего (умершего) кормильца, - в размере 70% денежного обеспечения (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

если право на выплаты есть у двух и более членов семьи, что каждый из них будет получать по 50% зарплаты умершего.

Также в расчете на каждого нетрудоспособного члена семьи - в размере не менее двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.