Политика Семьям погибших военнослужащих и добровольцев будут платить пенсию - закон уже принят

2022-03-25 20:34

Верховная Рада приняла законопроект № 6417 Об урегулировании вопросов, связанных с пенсионным обеспечением членов семей бывших военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших при участии в АТО/ООС. Об этом сообщила в Telegram глава СН Елена Шуляк.

Согласно закону, пенсия по возрасту назначается после достижения лицами 60, 63 и 65 лет при наличии страхового стажа.

Кроме того, члены семей погибших участников АТО/ООС, а также родители и супруга, достигшие возраста 60, 63 или 65 лет, при отсутствии необходимого страхового стажа могут не иметь права на назначение пенсии в случае потери кормильца. То есть, они лишены как права на назначение пенсии по возрасту, так и права на пенсию в случае потери кормильца. Кроме того, в связи с гибелью сына/дочери, мужа/жены при участии в АТО/ООС такие члены семьи не будут иметь возможность получать помощь от детей, мужа/жены даже, когда станут нетрудоспособными.

Законопроект № 6417 предусматривает размер пенсии в случае потери кормильца, назначаемой родителям, жене/мужу, нетрудоспособному члену семьи в таких размерах:

если пенсия назначается родителям (одному из родителей), жене (мужу) или право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи погибшего (умершего) кормильца, - в размере 70% денежного обеспечения (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

если право на выплаты есть у двух и более членов семьи, что каждый из них будет получать по 50% зарплаты умершего.

Также в расчете на каждого нетрудоспособного члена семьи - в размере не менее двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

subscriber subscriber

Еще по теме

Как получить пенсии и денежную помощь во время военного положения, - разъяснение Минсоцполитики

2022-03-19 14:30

В Украине обновили важный показатель для расчета пенсии

2022-02-19 14:30

Индексация пенсий в марте: Средний размер повышения составит 360 гривен

2022-02-18 08:26

В Украине с 1 марта вырастут пенсии для 10 миллионов человек – решение Кабмина

2022-02-16 17:20

Еще новости в разделе "Политика"

Семьям погибших военнослужащих и добровольцев будут платить пенсию - закон уже принят

2022-03-25 20:34

"Это выходит за рамки сатиры и здравого смысла", - Джонсон отреагировал на заявку рф на футбольное Евро

2022-03-25 19:28

Президент Польши Анджей Дуда ответил на угрозы Путина нецензурной поговоркой

2022-03-25 19:04

Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой рф обвиняется в гуманитарном кризисе в Украине

2022-03-25 17:27
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Семьям погибших военнослужащих и добровольцев будут платить пенсию - закон уже принят 2022-03-25 20:34
"Это выходит за рамки сатиры и здравого смысла", - Джонсон отреагировал на заявку рф на футбольное Евро 2022-03-25 19:28
Президент Польши Анджей Дуда ответил на угрозы Путина нецензурной поговоркой 2022-03-25 19:04
Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой рф обвиняется в гуманитарном кризисе в Украине 2022-03-25 17:27