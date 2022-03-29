ВОЙНА В Украине В Ирпене Киевской области в результате обстрелов рф поврежден каждый второй жилой дом

2022-03-29 14:30

В городе Ирпень Киевской области повреждена половина домов. Местным жителям пока не стоит возвращаться в город. Об этом заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин, пишет Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Гражданскому населению находиться в Ирпене сейчас небезопасно, поскольку остается риск обстрела города.

Известно, что власти продолжают эвакуацию населения. В городе осталось около 3,5 тысяч человек. ВСУ продолжает зачистку.

"Есть подозрение о минировании тел погибших жителей Ирпеня... Они расстреляли много мирных горожан и изуродовали их тела танками", - отмечает издание.

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