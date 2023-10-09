Мир Израиль официальное объявил войну - Сектор Газа полностью зачистят

2023-10-09 08:26

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта "40 аллеф", что означает официальное объявление войны.

В последний раз он применялся в 1973 году во время Войны судного дня.

В Армии обороны Израиля заявили, что проведут военную операцию, " которая положит конец анклаву Газа", взять его под контроль и уничтожить всех террористов на израильской территории.

В ЦАХАЛ также заверили в готовности к тому, что насилие будет распространено на Западный берег или границу с Ливаном на севере.

Напомним, ранее боевики ХАМАС совершили массированную ракетную атаку на Израиль и проникли на его территорию.