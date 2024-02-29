ВОЙНА В Украине Александр Сырский подтвердил освобождение и зачистку Орловки Донецкой области

2024-02-29 10:27

Бойцы ВСУ выбили оккупантов из окрестностей Орловки Покровского района Донецкой области. Об этом 29 февраля сообщил главнокомандующий Александр Сырский.

Он отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

"Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки", - отметил генерал.

Напомним, по словам Сырского, были приняты все меры для исправления ситуации на Авдеевском направлении с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.

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