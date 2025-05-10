ВОЙНА В Украине На вооружение ВСУ приняты сразу три модификации гладкоствольных помповых ружей

2025-05-10 12:30

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны сразу три модификации гладкоствольных помповых ружей украинского производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Помповые ружья 12 калибра предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач. Используют патроны с длиной гильзы 76 миллиметров, которые могут снаряжаться пулями или дробью. Оружие отличается эффективностью, в частности в ближнем бою, простотой в эксплуатации и надежностью. Такие стволы очень уместны для пехотинцев (как вспомогательное оружие) в бою в плотной городской застройке или узком окопе. Кроме того, в российско-украинской войне помповые ружья также демонстрируют эффективность как средство противодействия вражеским дронам-камикадзе. Снаряженное патронами с дробью ружье активно применяется для уничтожения БпЛА на малом расстоянии, особенно во время их захода на цель.

Украинские помповики компактны, оснащены рейками Пикатинни для монтажа вспомогательного приладия: рукояток переноса огня, коллиматорных прицелов, фонарей, лазерных целеуказателей и т. п. Компактность оружия обеспечивается складными или телескопическими прикладами, которые регулируются под анатомические параметры стрелка.

Также в Украине начали по лицензии серийно производить стрелковое оружие западных моделей. Это, в частности, чешская штурмовая винтовка CZ Bren 2, которая благодаря эргономичности, меньшему весу и модульной конструкции превосходит распространенный в войсках автомат Калашникова.

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