ВОЙНА В Украине Путин хочет "хоть какаю-то победу" до 9 мая – разведка США

2022-04-03 10:30

До 9 мая президент России и его армия хотят получить хоть какую-то "победу" в Украине и устроить в Москве парад.

Владимир Путин стремится одержать "хоть какую-то победу" в Украине до 9 мая и устроить в Москве традиционный парад. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.

Источники в американской разведке сообщают, что президент России находится под давлением общества и своего окружения из-за отсутствующих громких побед. Потому день 9 мая должен стать для него днем победы в новой войне. Но все источники сходятся на мысли, что Путин намерен устроить парад победы 9 мая независимо от состояния войны, или мирных переговоров.

"У Путина 9 мая будет парад победы, независимо от состояния войны или мирных переговоров. С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?", - сказал представитель европейской обороны.

Также американские и европейские чиновники утверждают, что любые термины, которые Москва может устанавливать на словах, не изменяют реальности, и, похоже, Россия готовится к затяжному противостоянию.

Ранее Генштаб заявил, что РФ перебрасывает войска на Донбасс. На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия, в частности пытается взять Мариуполь.