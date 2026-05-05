ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський розкрив реальні страхи влади рашистів щодо 9 травня

2026-05-05 08:25

Якщо 9 травня парад на москві відбудеться без військової техніки, це буде означати, що росіяни побоюються, що над Червоною площею можуть з’явитися дрони. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані.

"росія оголосила про проведення 9 травня в москві параду без військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато-багато років, коли вони не зможуть дозволити собі військову техніку і побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони. Це багато про що говорить. Це свідчить про те, що зараз вони не сильні", – сказав він.

За словами українського лідера, потрібно і далі тиснути на росію за допомогою санкцій, і також продовжувати підтримку України.

Він наголосив на необхідності нових пакетів програми PURL у травні.

"Це допоможе нам захиститися від балістичних загроз. І я вважаю, що Європа повинна бути здатна самостійно виробляти все необхідне для захисту від будь-яких загроз – від усіх балістичних атак та будь-якої іншої зброї", – сказав він.

Також президент закликав лідерів рухатися у напрямку співпраці у рамках drone deal, оскільки "потрібний надійний захист по всій Європі від дронів та потенційних атак у повітрі, на морі та на суші".

Окрім того, Зеленський заявив, що потрібно знайти дієвий дипломатичний формат, і Європа має бути за столом переговорів у будь-яких переговорах.

"Ми підтримуємо контакт зі Сполученими Штатами і розуміємо їхні погляди та позиції, але було б добре виробити єдину європейську позицію для переговорів з росіянами", – резюмував він.

