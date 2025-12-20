Спорт 38-річний зірковий нападник Луїс Суарес ще на один сезон залишиться в Інтер Маямі

2025-12-20 09:37

Луїс Суарес підпише нову угоду з Інтер Маямі. Зазначається, що напередодні керівництво клубу запропонувало Луїсу Суаресу контракт ще на один сезон, але уругваєць довго роздумував над рішенням, оскільки розглядав можливість повернення в Насьональ, де розпочинав свою кар'єру.

Врешті-решт він вирішив залишитися в МЛС.

Повідомляється, що 38-річний нападник підпише угоду ще на один сезон, який, ймовірно, стане для нього останнім у складі команди.

У цьому сезоні зірковий форвард провів 42 матчі у всіх турнірах, забив 14 голів і зробив 15 результативних передач.