Політика Польща запускає свій перший військовий супутник із іноваційною радіолокаційною системою

2025-11-18 16:46

Польща запускає свій перший військовий супутник SAR. Запуск відбудеться з авіабази Ванденберг у Каліфорнії 22 листопада на борту ракети SpaceX Falcon 9, повідомляє Satnews.

Зазначається, що розробка нових супутників для польських збройних сил ведеться консорціумом фінського виробника ICEYE у співпраці з Wojskowe Zakłady Łączności No 1, яка є філією польської державної оборонної групи PGZ та частиною національної системи супутникової розвідки.

Йдеться про перший військовий супутник Польщі із синтезованою апертурною радіолокаційною системою (SAR).

Проєкт включено до основної мети щодо забезпечення системи спостереження за Землею для збройних сил Польщі, на тлі повномасштабної військової агресії рф до сусідньої України.

У листопаді перші три військові супутники будуть запущені на борту ракети SpaceX Falcon 9 у рамках місії Transporter-15. Плани запуску було перенесено з 11 листопада, що, за збігом обставин, є Днем ветеранів у Штатах на 22 листопада.

Згідно з контрактом, який Міністерство національної оборони Польщі підписало з консорціумом виробників торік у травні, військові країни отримують щонайменше три супутники в рамках програми MikroSAR з опцією придбання ще трьох космічних апаратів. Початкова сума угоди становить близько 860 мільйонів злотих (237 мільйонів доларів).