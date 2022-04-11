Фото-видео видео Сын Джона Леннона впервые исполнил песню отца Imagine в память о погибших украинцах

2022-04-11 11:32

Джулиан Леннон, сын одного из основателей группы Beatles Джона Леннона, впервые исполнил песню отца Imagine.

Ролик со своим исполнением он опубликовал в соцсетях, поддержав кампанию Stand Up for Ukraine.

В подписи к видео Леннон младший назвал войну в Украине невообразимой трагедией, на которую, по его словам, он должен был отреагировать самым значимым способом.

"Я всегда говорил, что спою Imagine только в случае конца света. Но сейчас текст песни отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что с этой песней мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Эта песня — свет в конце тоннеля", — заявил Джулиан Леннон.

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