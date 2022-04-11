Джулиан Леннон, сын одного из основателей группы Beatles Джона Леннона, впервые исполнил песню отца Imagine.
Ролик со своим исполнением он опубликовал в соцсетях, поддержав кампанию Stand Up for Ukraine.
В подписи к видео Леннон младший назвал войну в Украине невообразимой трагедией, на которую, по его словам, он должен был отреагировать самым значимым способом.
"Я всегда говорил, что спою Imagine только в случае конца света. Но сейчас текст песни отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что с этой песней мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Эта песня — свет в конце тоннеля", — заявил Джулиан Леннон.