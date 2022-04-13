Политика видео Борис Джонсон рассказал Байдену о том, что увидел и осознал во время своей поездки в Киев

2022-04-13 15:36

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал президенту США Джо Байдену об итогах своей поездки в Киев. Об этом Джонсон написал на у себя в Twitter.

"Только что говорил с президентом США и проинформировал его о моей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные", – написал Джонсон.

По его словам, внимание цивилизованного мира по-прежнему должно быть сосредоточено на поддержке президента Зеленского и украинского народа в борьбе за свободу.

"Нельзя допустить, чтобы варварская затея путина увенчалась успехом", - подчеркнул Джонсон.

Стороны также договорились увеличить экономическое давление на Россию. Одной из главных задач Джонсон и Байден очертили прекращение зависимости Запада от российских энергоносителей. Кроме того, они решили усилить военную и экономическую помощь Украине.

Напомним, в минувшую субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывал в Киеве и пообещал предоставить Украине 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы.