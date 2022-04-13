ВОЙНА В Украине фото Руководство рф приказало уничтожить все доказательства преступлений своей армии в Украине – разведка

2022-04-13 22:30

 

Российские оккупанты начали использовать в Украине мобильные крематории.

После международной огласки геноцида украинского народа в Буче Киевской области российские оккупанты начали возить с собой в Украине мобильные крематории.

Делают они это для того, чтобы, по приказу руководства РФ, уничтожить все доказательства преступлений своей армии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, российские войска привезли в Мариуполь 13 мобильных крематориев. Они пытаются зачистить улицы от тел погибших гражданских жителей. Кроме того, коккупанты высчитывают свидетелей своих зверских поступков по отношению к украинцам через фильтрационные лагеря для того, чтобы уничтожить.

"Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в г. Новоайдар Луганской области", — говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, российские оккупанты также используют мобильные крематории, чтобы сжигать в них тела своих погибших военнослужащих. Таким образом, они пытаются скрыть реальное количество своих убитых солдат, а также сделать видимость, что солдаты пропали без вести, чтобы их семьям отказали в выплатах за погибшего военного во время войны.

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