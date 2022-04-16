Детали Что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье

2022-04-16 13:30

Вербное воскресенье у христиан восточного обряда в 2022 году выпадает на 17 апреля. Этот праздник предшествует Пасхе.

Журналисты рассказали о том, чего категорически нельзя делать в Вербное воскресенье.

В Вербное воскресенье вспоминают Вход Господень в Иерусалим, в этот день принято посещать ночную или утреннюю службу и освящать цветущие веточки вербы с "котиками".

В этот день, как и в дни всех крупных церковных праздников, запрещено тяжело работать, а также заниматься уборкой и шитьем.

Также важно провести Вербное воскресенье в мире - под запретом ссоры и конфликты.

Этот праздник не принято проводить в одиночестве, однако шумные посиделки и вечеринки также нужно отложить на потом.

Кроме того, в этот светлый день церковь рекомендует удерживаться от негативных мыслей и наполнять душу миром. В дни войны - это хороший момент для молитвы за Украину.