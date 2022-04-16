ВОЙНА В Украине фото Оккупанты обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод: вспыхнул пожар

2022-04-16 18:30

 


Российские оккупанты в субботу, 16 апреля обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. На территории 5 тысяч квадратный метров вспыхнул пожар, спасатели занимается его ликвидацией.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, враг накрыл огнем нефтеперерабатывающее предприятие утром.

"Еще утром орки ударили по нефтяному предприятию, поднялся пожар на 5 тысячах квадратных метров, тушение продолжается и сейчас", – сообщил руководитель ОВА.

Сергей Гайдай добавил, что оккупанты уже не в первый раз обстреливают этот завод.

"Рашисты целятся по нем систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", – объяснил он.

Глава ОВА также рассказал, что враг продолжает накрывать обстрелами жилые кварталы Лисичанска.

 

 

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