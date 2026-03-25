Світ В Чехії заарештували підозрюваних у підпалі заводу в Пардубіце, де виготовлялися дрони для України

2026-03-25 14:35

Чеська поліція заарештувала трьох підозрюваних у підпалі складу збройного заводу в Пардубіце, серед них - громадяни Чехії та США. Про це пише České noviny.



Одного із підозрюваних затримали на території Словаччини. Розглядається питання про екстрадицію. Інших двох затримали в Чехії.



"Серед затриманих є громадяни Чехії та США. Ми продовжуємо інтенсивно працювати над затриманням решти підозрюваних, також у співпраці з іноземними партнерами", - заявили в поліції.



Нагадаємо, 20 березня у чеському місті Пардубіце стався підпал приміщення збройного заводу компанії LPP Holding. Відповідальність за пожежу взяло на себе угруповання Earthquake Faction, яке протестує проти ізраїльської зброї.



Угруповання висунуло ультиматум компанії, закликаючи її відмовитись від співпраці з Ізраїлем та засудити його дії в Палестині, інакше воно оприлюднять викрадені конфіденційні документи.

У самій компанії LPP Holding спростовують будь-яку співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України.