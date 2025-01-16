ВОЙНА В Украине Украинские дроны ударили по одному из основных пороховых заводов рф

2025-01-16 13:35

Украина в очередной раз атаковала Тамбовский пороховой завод рф. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он сообщил, что этот завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, задействованного в войне против Украины. В частности, там производится порох, который используются для разных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем.

Тамбовский пороховой завод производит также коллоксилин, применяемый при создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии врага, а с началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно выросло.

В сети распространяют видео, на котором видно, как беспилотник летит к объекту, а также слышен громкий звук попадания в цель. В то же время там работала российская ПВО.