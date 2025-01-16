ВОЙНА В Украине Украинские дроны ударили по одному из основных пороховых заводов рф

2025-01-16 13:35

Украина в очередной раз атаковала Тамбовский пороховой завод рф. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он сообщил, что этот завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, задействованного в войне против Украины. В частности, там производится порох, который используются для разных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем.

Тамбовский пороховой завод производит также коллоксилин, применяемый при создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии врага, а с началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно выросло.

В сети распространяют видео, на котором видно, как беспилотник летит к объекту, а также слышен громкий звук попадания в цель. В то же время там работала российская ПВО.

subscriber subscriber

Еще по теме

Энергоснабжение Тернопольской области после ночной атаки дронов восстановлено

2024-12-03 13:35

Оккупанты в авральном режиме пытаются защитить Керченский мост старыми баржами

2024-08-12 12:28

Стали известны детали ночной атаки дронов на Киевщину - тревога продолжалась более семи часов

2024-07-31 12:28

Оккупанты атаковали Запорожский пригород беспилотниками и ракетами С-300

2022-12-07 10:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинские дроны ударили по одному из основных пороховых заводов рф

2025-01-16 13:35

В ТЦК заявили, что причина развертывания блокпостов на въездах в Киев - поиск диверсантов

2025-01-16 08:26

Для украинских операторов дронов создали четкую систему квалификации

2025-01-15 16:41

Стали известны детали новой комбинированной атаки врага на объекты украинской энергетики

2025-01-15 13:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинские дроны ударили по одному из основных пороховых заводов рф 2025-01-16 13:35
В ТЦК заявили, что причина развертывания блокпостов на въездах в Киев - поиск диверсантов 2025-01-16 08:26
Для украинских операторов дронов создали четкую систему квалификации 2025-01-15 16:41
Стали известны детали новой комбинированной атаки врага на объекты украинской энергетики 2025-01-15 13:34