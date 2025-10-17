Світ Збирати та обслуговувати двигуни для винищувачів п’ятого покоління F-35 будуть у Фінляндії

2025-10-17 12:29

У Фінляндії звели завод зі складання та обслуговування двигунів для винищувачів п’ятого покоління F-35 у межах оборонної співпраці зі США. Про це повідомила пресслужба компанії Patria.

Виробничий об’єкт, розташований у Ліннавуорі, Нокіа, спершу слугуватиме складальним майданчиком двигунів. Після цього, його переобладнають для технічного обслуговування та ремонту.

Передбачається, що підприємство обслуговуватиме реактивні двигуни фінських винищувачів F-35A протягом усього їхнього життєвого циклу.

"Виробництво компонентів F-35 у Ліннавуорі є значним і конкретним кроком вперед у співпраці між Фінляндією та США у сфері оборони та безпеки", - зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Відповідно до угоди, Patria збиратиме двигуни F135 та їх компоненти з 2025 по 2030 рік. Починаючи з 2030 року, об'єкт перейде до технічного обслуговування, ремонту та модернізації двигунів.

