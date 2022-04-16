ВОЙНА В Украине В Херсоне оккупанты готовят "референдум" - Денисова

2022-04-16 21:00

 

На период референдума период оккупанты намерены закрыть Херсон на въезд и выезд, а также отключить всю связь.

Российские оккупанты в период с 1 по 10 мая планируют провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики". В Новой Каховке уже начали печатать бюллетени. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, оккупанты намерены использовать схему, которая была опробована в Луганске и Донецке в 2014 году.

"По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр", - заявила Денисова.

Она отметила, что на период референдума период оккупанты намерены закрыть Херсон на въезд и выезд, а также отключить всю связь.

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