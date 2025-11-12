ВІЙНА В Україні Через аварійне відключення частково знеструмлено кілька районів Херсона

2025-11-12 12:28

Через аварійне відключення частково знеструмлені Дніпровський, Корабельний та Центральний райони Херсона. Про це 12 листопада повідомила Херсонська МВА.

Зазначається, що тимчасово зупинено рух електротранспорту. Також можливі перебої з водою.

Фахівці працюють над усуненням пошкоджень.

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку на енергетику в Україні. Постраждали енергооб'єкти у Харківській, Одеській та Донецькій областях. Також через обстріли були знеструмленні в Одеській і Дніпропетровській областях.