ВІЙНА В Україні В Херсоні поліцейського, який побив військового, приговорили до трьох років позбавлення волі

2025-08-13 13:34

В Херсоні міський суд призначив три роки ув’язнення поліцейському, який безпідставно побив військовослужбовця під час затримання, продовжуючи знущатися з нього навіть у кайданках, інформує пресслужба ДБР.

Суд визнав винним правоохоронця у перевищенні влади та службових повноважень за ч. 2 ст. 365 КК України.

Інцидент стався в Херсоні у серпні 2024 року. Місцева жителька викликала правоохоронців, аби ті вгамували компанію, що гучно відзначала День Незалежності.

"Під час спілкування з порушниками правоохоронець вдарив одного з гостей - військовослужбовця - кулаком в обличчя, повалив на підлогу та почав добивати ногами. Після цього витягнув його з квартири в під’їзд, надів кайданки та продовжив знущатися з потерпілого", - нагадали деталі справи у ДБР.

Окрім того, побиття продовжилося і на вулиці.

Зрештою, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням спеціального звання. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

