Оприлюднено дані про культурні цінності, викрадені окупантами з Херсонської обласної художньої галереї

На порталі War&Sanctions оприлюднено інформацію про понад тисячу культурних цінностей, викрадених окупантами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка, повідомляє ГУР МО України.
"Під час тимчасової окупації міста військовослужбовці ЗС РФ під керівництвом російських музейників системно вивозили експонати з художнього музею, серед яких - живопис, графіка, скульптура та іконопис", - йдеться у повідомленні.
Частину з них було незаконно перевезено на територію тимчасово окупованого Криму.
Загалом на порталі War&Sanctions оприлюднено дані стосовно 1233 викрадених картин, що є лише частиною загального переліку культурних цінностей, незаконно вивезених окупантами з музею. Серед них - твори українських і європейських художників XIX-XXстоліть, таких як Пітер Лелі, Марія Примаченко, Микола Пимоненко, Іван Айвазовський, Сергій Васильківський та інші.