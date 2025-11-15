ВІЙНА В Україні Оприлюднено дані про культурні цінності, викрадені окупантами з Херсонської обласної художньої галереї

2025-11-15 11:33

На порталі War&Sanctions оприлюднено інформацію про понад тисячу культурних цінностей, викрадених окупантами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка, повідомляє ГУР МО України.

"Під час тимчасової окупації міста військовослужбовці ЗС РФ під керівництвом російських музейників системно вивозили експонати з художнього музею, серед яких - живопис, графіка, скульптура та іконопис", - йдеться у повідомленні.

Частину з них було незаконно перевезено на територію тимчасово окупованого Криму.

Загалом на порталі War&Sanctions оприлюднено дані стосовно 1233 викрадених картин, що є лише частиною загального переліку культурних цінностей, незаконно вивезених окупантами з музею. Серед них - твори українських і європейських художників XIX-XXстоліть, таких як Пітер Лелі, Марія Примаченко, Микола Пимоненко, Іван Айвазовський, Сергій Васильківський та інші.