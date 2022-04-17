ВОЙНА В Украине ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили оккупантов на несколько километров, — "ИС"

2022-04-17 19:30

По словам координатора группы Константина Машовца, контрнаступление украинской армии стало неожиданностью для военного командования ВС РФ.

Бойцы Вооруженных сил Украины пошли в контрнаступление на Донбассе и смогли отбросить передовые подразделения ВС РФ на участке Кременная — Рубежное на несколько километров. Об этом в своем Facebook сообщил военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, действия подразделений ВСУ позволили продвинуться в сторону реки Оскол и создать угрозу левому флангу Изюмской группировки ВС РФ. Машовец предположил, что контрнаступление украинской армии стало неожиданностью для военного командования России.

"ВСУ вследствие своих активных контратакующих действий тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения ООС сумели отбросить передовые подразделения протиника в районе Кременная — Рубежное на несколько километров на северо-восток", — продолжил координатор "ИС" в своей публикации.

Машовец также рассказал, что ВСУ проводят успешные операции в районе осажденного Харькова, постепенно освобождая захваченные оккупантами населенные пункты. 16 апреля, по данным обозревателя, украинская армия вышла к поселкам Байрак, Кутузовка, а в районе Малой Рогани смогла продвинуться в восточном направлении.

"ВСУ в районе Харькова несомненно пытаются активно действовать в юго-восточном направлении от Индустриального района города с целью "усложнения жизни" Изюмско-Купянской группировке войск противника", — подчеркнул Машовец и добавил, что на этом участке фронта ВСУ продвинулись до поселка Малиновка, а группировка ВС РФ в районе Харькова не справляется с функцией оттягивания подразделений ВСУ на Харьковском направлении.