ВОЙНА В Украине фото Путин хочет победу любой ценой: актуальная карта боев в Украине

2022-04-20 20:00

На 55 день войны с российскими захватчиками, Украина продолжает давать достойный отпор врагу, а Россия действует в спешке, как будто, пытаясь одержать победу к 9 мая.

Об этом сообщает американский институт по изучению войны.

Так, очередная волна вторжения России в Украину началась 19 апреля – российские войска провели интенсивные артиллерийские и воздушные бомбардировки многих участков вдоль линии фронта от Изюма до Николаева, но относительно немного наземных наступательных операций.

Кроме того, российские силы продолжают получать подкрепления личным составом и техникой, а также средства управления и тылового обеспечения, даже несмотря на то, что они проводят воздушную и артиллерийскую подготовку и некоторые механизированные наступления.

Отмечается, что полноценных условий для проведения крупномасштабной наступательной операции России создано не было, а военнослужащие РФ не восстановили силы должным образом после битвы за Киев. Так, они не было готовы к наступлению на востоке. Вероятно, что Россия все еще наращивают логистические и командно-административные возможности в процессе очередного боя.

"Темп российских операций по-прежнему предполагает, что президент Владимир Путин требует поспешного наступления для достижения заявленных целей, возможно, ко "Дню Победы" 9 мая. Поспешность и частичная подготовка российского нападения, вероятно, снизят его эффективность", - говорится в сообщении.

Российские силы, похоже, пытаются провести широкое окружение украинских войск по направлениям от Изюма на юго-восток и от Донецка на север, одновременно продвигаясь на запад от Попасной и позиций к северу от Северодонецка.

Российские наземные наступления за последние сутки велись в районе Изюма, Кременной (к северу от Северодонецка) и от Донецка в сторону Авдеевки. Только наступление на Кременную и, возможно, через Кременку значительно продвинулось вперед. Окружение такого масштаба, вероятно, потребует значительного времени, чтобы завершить сопротивление украинцев.

В случае заманивания в ловушку большого количества украинских военных, защитники Украины, вероятно, смогут продержаться в течение значительного периода времени и вполне смогут прорваться.

В качестве альтернативы русские могут попытаться выполнить несколько меньших окружений одновременно, каждое из которых захватывает меньше украинских сил и, следовательно, занимает меньше времени на завершение, а затем на сокращение. Координация таких операций сложна и выходит за рамки возможностей планирования и выполнения, которые российская армия продемонстрировала в конфликте до сих пор.

На сегодняшний день украинские силы продолжают оборонять части комплекса "Азовсталь" в Мариуполе, но российские официальные лица и СМИ собираются в городе и рядом с ним, вероятно, готовясь объявить о своей победе в ближайшие дни, независимо от того, продолжатся ли боевые действия.