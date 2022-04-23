ВОЙНА В Украине США будут использовать все инструменты для поддержки ВСУ: итоги встречи Шмыгаля с главой Пентагона

2022-04-23 16:00

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона подтвердил неизменную и постоянную поддержку вооруженных сил Украины на фоне нового наступления российских войск на востоке нашей страны.

Об итогах встречи в Twitter сообщил Остин. Он напомнил, что 21 апреля в США объявили о новом пакете военной помощи на $800 млн, включающем тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники.

"Сегодня я встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Пентагоне. Я подтвердил нашу неизменную и постоянную поддержку Вооруженных Сил Украины, поскольку российские войска начали новое наступление на востоке Украины, включая объявленный сегодня новый пакет помощи в размере $800 млн", – написал министр обороны США.

Напомним: также 21 апреля в США глава украинского правительства Денис Шмыгаль встретился с американскими топ-чиновниками. Политики обсудили возможность предоставления Украине дополнительной военной и финансовой помощи, а также санкции против агрессора России. В частности, Шмыгаль провел встречи с американским президентом Джо Байденом, министром финансов США Джанет Йеллен, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и членами Конгресса США.