ВОЙНА В Украине Повалий, MARUV, Седокова: у кого из артистов-путинистов хотят отобрать украинский паспорт

2022-04-23 17:00

 

Катя Осадчая предложила отобрать украинский паспорт у опальных артистов, умолчавших о войне в Украине.

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с первых дней войны поддерживает Украину и осуждает путинский режим, призвала лишить украинского паспорта ряд опальных артистов.

"Есть украинцы, которые выбрали путь молчания. Мы до последнего верили, что не существует таких денег, нет такой силы, которая бы заставила молчать украинцев о войне, о кровавых преступлениях. Люди, не нашедшие в себе силы сказать, что страна, в которой они заработают деньги, убивает их родителей, друзей и близких. Я давно собиралась записать это видео, но все время ждала, что кто-то из этих людей нарушит молчание и скажет своей аудитории правду о кровопролитии на их родине, о зверствах страны, где они зарабатывают, но бесполезно", – сказала Осадчая.

Она добавила, что такие звезды не достойны быть украинцами и иметь наш паспорт. "Под раздачу" попали Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Джиган, Александр Рева, MARUV, Анна Седокова, Галина Безрук и другие артисты, которые упорно продолжают молчать о войне в родной Украине.

Напомним, ранее Осадчая опубликовала письмо ребенка к погибшей матери.

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