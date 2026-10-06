ВІЙНА В Україні В Україні відновили роботу інформаційно-телекомунікаційні системи Державної міграційної служби

2026-10-06 13:36

В Україні відновили роботу інформаційно-телекомунікаційні системи Державної міграційної служби. Підрозділи ДМС та відділення "Паспортного сервісу" повернулися до роботи у штатному режимі, повідомили у відомстві .

У службі зазначили: "Технічні роботи завершено". Усі послуги, які тимчасово призупиняли, знову доступні для громадян.

Людям, які мали запис в електронній черзі на час проведення технічних робіт, не потрібно реєструватися повторно. "Звернутися за послугою можна буде в інший зручний для вас час", - пояснили у ДМС.

Офіційний сайт міграційної служби та електронна черга мають запрацювати протягом найближчих годин. У ДМС перепросили за тимчасові незручності та подякували громадянам за розуміння.

Нагадаємо, наприкінці вересня відділення "Паспортного сервісу" призупинили прийом заяв на оформлення закордонних паспортів.