Жизнь В каждой школе создадут электронный паспорт безопасности - Шмыгаль

2024-10-27 15:30

 

Каждое учебное заведение Украины получит электронный паспорт безопасности. Доступ к этим паспортам будут иметь правоохранители и работники ГСЧС для улучшения безопасности образовательной среды.

Правительство Украины вводит электронный паспорт безопасности для каждого учебного заведения, доступ к нему будут иметь правоохранители и работники ГСЧС. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Детали

"Образовательное решение - это создание электронного паспорта безопасности образовательного учреждения. Каждая наша школа должна иметь такой паспорт, потому что для нас безопасность детей - это первоочередной вопрос", - сказал Шмыгаль.

Доступ к электронному паспорту, по его словам, будут иметь доступ полицейские и сотрудники ГСЧС.

"Это будет способствовать формированию более безопасной образовательной среды и исправлению имеющихся проблем в учебных заведениях", - добавил Шмыгаль.

Напомним

С 2027 года старшеклассники в Украине смогут самостоятельно формировать свою образовательную траекторию, выбирая профиль обучения и предметы в соответствии с собственными интересами. Пилотный запуск реформы состоится в 2025 году.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина взяла у Канады в кредит почти 300 миллионов долларов

2024-10-18 17:29

Фицо сообщил, что предложил Шмыгалю "технические решения" по транзиту роССийской нефти

2024-07-27 14:30

Руслан Стефанчук анонсировал кадровые изменения в Кабмине Шмыгаля уже в ближайшее время

2024-07-01 10:27

В Харькове допущена к эксплуатации первая подземная школа-бомбоубежище на 900 учеников

2024-05-08 11:21

Еще новости в разделе "Жизнь"

В каждой школе создадут электронный паспорт безопасности - Шмыгаль

2024-10-27 15:30

Украинцам назвали причины, когда могут отказать в субсидии на отопительный сезон

2024-10-26 12:30

Іспити на отримання водійських прав тепер треба здавати під відеозапис

2024-10-25 19:31

В Украине стартовала кампания по вакцинации от гриппа прямо в аптеках

2024-10-25 18:28
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В каждой школе создадут электронный паспорт безопасности - Шмыгаль 2024-10-27 15:30
Украинцам назвали причины, когда могут отказать в субсидии на отопительный сезон 2024-10-26 12:30
Іспити на отримання водійських прав тепер треба здавати під відеозапис 2024-10-25 19:31
В Украине стартовала кампания по вакцинации от гриппа прямо в аптеках 2024-10-25 18:28