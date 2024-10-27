Жизнь В каждой школе создадут электронный паспорт безопасности - Шмыгаль

2024-10-27 15:30

Каждое учебное заведение Украины получит электронный паспорт безопасности. Доступ к этим паспортам будут иметь правоохранители и работники ГСЧС для улучшения безопасности образовательной среды.

Правительство Украины вводит электронный паспорт безопасности для каждого учебного заведения, доступ к нему будут иметь правоохранители и работники ГСЧС. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Детали

"Образовательное решение - это создание электронного паспорта безопасности образовательного учреждения. Каждая наша школа должна иметь такой паспорт, потому что для нас безопасность детей - это первоочередной вопрос", - сказал Шмыгаль.

Доступ к электронному паспорту, по его словам, будут иметь доступ полицейские и сотрудники ГСЧС.

"Это будет способствовать формированию более безопасной образовательной среды и исправлению имеющихся проблем в учебных заведениях", - добавил Шмыгаль.

Напомним

С 2027 года старшеклассники в Украине смогут самостоятельно формировать свою образовательную траекторию, выбирая профиль обучения и предметы в соответствии с собственными интересами. Пилотный запуск реформы состоится в 2025 году.