Спорт Умер 45-летний украинский боксер Вячеслав Узелков

2024-11-10 12:30

9 ноября умер 45-летний украинский боксер Вячеслав Узелков. О его смерти в Facebook сообщил один из функционеров украинского бокса Владимир Продивус.

"Сегодня украинский бокс понес непоправимую потерю. Вячеслав был не только талантливым спортсменом и чемпионом, но и человеком большого сердца, всегда отдавал себя полностью своему делу", – написал он.

Причины смерти Узелкова не сообщаются.

Контекст

Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них. В прошлом Узелков перенес инсульт.

12 февраля 2024 года боксер сообщил, что его госпитализировали на "скорой" в Киев. Узелков не стал тогда уточнять причину госпитализации, но перед этим выложил в сеть видео, которое снял, находясь в больничной палате Винницы. "Я выжил и не дам покоя врагам", – написал он тогда.

21 февраля боксер обнародовал фото, на котором был запечатлен на фоне Национального института хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова. "Это сообщение к родителям, мечтающим о спортивных достижениях своих детей. Так вот, я никогда и не мог подозревать, что моя спортивная карьера окончится именно здесь. В больнице Шалимова. Я не отказываюсь от результатов и достижений и всех почестей. Но потом что? Больница и инвалидность и помощь друзей, – написал он. – Я не плачу, а благодарю друзей и близких знакомых, что сразу откликнулись и помогли мне. Как говорится, спорт – это жизнь. А я скажу: профессиональный спорт – это инвалидность".

1 марта Узелков сообщил, что вернулся из Киева в Винницу и готовится к третьей операции. Он не стал уточнять, где и когда его снова будут оперировать. В апреле Узелков сообщил, что перенес операцию на сердце.