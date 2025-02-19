Жизнь Украинским мужчинам за границей в ближайшее время возобновят выдачу паспортов

2025-02-19 08:24

Мужчинам-гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, проживающим за границей и подавшим документы до 25 апреля 2024 года, начнут выдавать паспорта. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук на своей странице в Facebook.

"Месяц тому назад президент поручил решить вопрос выдачи паспортов украинцам за рубежом. Сегодня начали выдавать", - написала она.

Государственная миграционная служба объяснила, что мужчины в возрасте 18 - 60 лет, подавшие документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года в ГП Документ, смогут получить изготовленные паспорта за границей без предъявления каких-либо дополнительных документов.

Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места выдачи будут направляться в порядке очередности подачи документов.